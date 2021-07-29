Новосибирские работодатели будут получать по 50 тысяч рублей за каждого трудоустроенного безработного

Работодатели Новосибирской области при содействии министерства труда и социального развития региона присоединяются к федеральной программе субсидируемого найма. В рамках этой программы государство компенсирует предприятиям затраты на создание рабочих мест для официально зарегистрированных безработных и выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования. Компенсация за каждого трудоустроенного составляет более 50 тысяч рублей.

Как прокомментировал министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, министерство осуществляет координационную деятельность по реализацию программы субсидируемого найма в регионе – взаимодействие с работодателями, подбор кандидатов на трудоустройство. «В Новосибирской области 246 работодателей подали заявки на участие в федеральной программе субсидируемого найма и заявили о 978 вакансиях, – отметил господин Фролов. – Уже трудоустроено 205 безработных граждан».

В соответствии с программой, работодатель может принять на работу официально зарегистрированных на 1 января 2021 года в центрах занятости безработных граждан и завершивших в 2020 году учебу в учреждениях высшего и среднего профессионального образования выпускников, которые не нашли постоянную работу и встали на учет в центрах занятости.

Размер компенсации составляет более 50 тысяч рублей за каждого трудоустроенного. Выплата перечисляется тремя траншами: первый – после отработанного сотрудником месяца, второй — еще через три месяца, третий – через шесть месяцев с момента трудоустройства безработного. Государственную поддержку можно использовать на организацию рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды предприятия.

Для участия в программе работодателю необходимо направить заявление через личный кабинет портала «Работа в России», указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей. Специалисты центров занятости населения подберут кандидатов с учетом требований работодателя.

