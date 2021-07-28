Новосибирцы смогут полюбоваться метеорным потоком в ночь на 30 июля

В ночь на 30 июля достигнет своего максимума метеорный поток Южные дельта — Аквариды, сообщает Московский планетарий. Метеорный поток формируется в районе созвездия Водолея. В ночь максимальной активности ожидается, что в час будет пролетать до 16 падающих «звезд».

Метеоры будет видно и из Новосибирска. Однако увидеть поток полноценно помешает слишком яркая Луна.

Метеорный поток Южные дельта — Аквариды наблюдается ежегодно с середины июля до середины августа. После него начинается активность Персеиды – одного из самых мощных «звездных дождей».