В новосибирском Академгородке вырубают деревья – причины объяснили в мэрии

Новосибирцы обратили внимание на то, что в Академгородке на улице Иванова несколько дней назад вырубили деревья. Люди, живущие неподалеку, рассказали: в небольшом парке очень любили гулять горожане. А еще там располагалась «беличья столовая», куда ежедневно приходили десятки грызунов.

Вырубка деревьев насторожила жителей, и они стали выяснять ее причины в различных инстанциях. Активисты попробовали получить ответы, зачем на нужном зверям участке стали проводить работы. Объяснение такому решению дали в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. Там отметили, что специалисты ранее провели осмотр лесного участка. Некоторые деревья там оказались аварийными, они несли опасность.

Кроме того, в этой местности было большое количество бурелома, поваленных ветром стволов. Все это необходимо было убрать. Работы по расчистке участка поручили «Горзеленхозу». Срок выполнения задания по лесному участку в Академгородке – до конца августа.



