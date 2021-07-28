Андрей Травников встретился с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым

В ходе рабочей поезди главы МВД России Владимира Колокольцева в наш регион состоялась его встреча с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. На встрече были намечены пути повышения эффективности взаимодействия в сфере охраны правопорядка. Господин Колокольцева подчеркнул, что в целом оперативная обстановка на территории региона остается стабильной. Также он отметил, что в преддверии сентябрьских выборов органы внутренних дел осуществляют комплекс подготовительных мероприятий, чтобы жители могли реализовать свои конституционные права в условиях полной безопасности.

Фото: архивы пресс-служб