Движение транспорта по площади Труда в Новосибирске будет ограничено до 2023 года

Ограничения движения автомобилей по площади Труда продлятся до 2023 года. Это связано со строительством четвертого моста через реку Обь. Об этом рассказал заместитель генерального директора группы компаний «ВИС» Алексей Михальченко. По его словам, рядом с площадью находится много коммуникаций, поэтому у строителей возникли некоторые трудности, в том числе геологические.

В ГК «ВИС» заявили, что к концу текущего года в работу будет запущен коллектор. Но на развязке Станиславского работы не завершатся из-за других задач, связанных со строительством такого большого объекта. Транспортные ограничения на правобережье планируют снять уже в нынешнем году.

Фото: 2ГИС