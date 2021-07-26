Новосибирску выделят 6,5 миллиардов из федерального бюджета на строительство школ

Новосибирск получит 6,5 миллиардов рублей из федерального бюджета на строительство новых школ. Средства выделит госкорпорация развития ВЭБ.РФ и группа компаний «Просвещение» в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Деньги направят на возведение шести учебных заведений в активно растущих микрорайонах мегаполиса. Школы построят в «Дивногорском», «Чистой слободе», две – в «Просторном» и по одной – на улице Пролетарская и в Плющихинском жилмассиве. Таким образом, в городе появится еще 5 775 мест для школьников. Строительство собираются начать в конце 2021 года – начале 2022-го.