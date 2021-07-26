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Новосибирску выделят 6,5 миллиардов из федерального бюджета на строительство школ

Это позволит увеличить количество мест для школьников почти на шесть тысяч.

Новосибирск получит 6,5 миллиардов рублей из федерального бюджета на строительство новых школ. Средства выделит госкорпорация развития ВЭБ.РФ и группа компаний «Просвещение» в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Деньги направят на возведение шести учебных заведений в активно растущих микрорайонах мегаполиса. Школы построят в «Дивногорском», «Чистой слободе», две – в «Просторном» и по одной – на улице Пролетарская и в Плющихинском жилмассиве. Таким образом, в городе появится еще 5 775 мест для школьников. Строительство собираются начать в конце 2021 года – начале 2022-го.

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