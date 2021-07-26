Шесть новых станций метро планируют открыть в Новосибирске до 2030 года

Власти Новосибирска до 2030 года намерены увеличить долю пользователей общественного транспорта на 10% – до 53%. Для этого планируется построить 57 км дорог, 32,3 км трамвайных путей, а также увеличить протяженность линий метрополитена на 8 км.



Как сообщает ТАСС, до 2030 года на продление Дзержинской линии новосибирского метрополитена от станции «Золотая нива» до «Молодежной» со станцией «Гусинобродская» посередине власти намерены направить 18,5 млрд руб. Около 1 млрд необходимо для строительства второго перегонного тоннеля между станциями «Березовая роща» и «Золотая нива».



Всего по генплану в Новосибирске до 2030 года должно появиться шесть станций метрополитена: «Молодежная», «Гусинобродская» и Автовокзал» – на Дзержинской ветке, а также на «красной ветке» – станции «Площадь Станиславского», «Троллейная», «Северная» (возле городского аэропорта).



Помимо этого, в 2022-2024 годах власти намерены продлить трамвайные пути в отдаленные микрорайоны города. В частности, новые пути появятся на Гусинобродском шоссе — до нового автовокзала. Протяженность новой линии составит 700 м, а у автовокзала смонтируют трамвайное кольцо.



Также трамвай будет продлен вглубь микрорайона «Чистая слобода». Транспортно-пересадочный узел трамвая «Вокзал Новосибирск – Западный» хотят оборудовать в рамках проекта «Городская электричка».



Фото: архивы пресс-служб