Бразильский штамм пришел в Россию, сообщают ученые новосибирского «Вектора»

Заразный бразильский штамм COVID-19, получивший название «Гамма», выявлен в России, сообщили в новосибирском центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант «Дельта», выявлены единичные случаи варианта «Гамма»», — цитирует «Интерфакс» представителя научного центра. По словам эксперта, оба варианта коронавируса вызывают озабоченность специалистов, так как более заразны и могут снижать эффективность антител. Жители страны, заразившиеся «Гаммой», не были привиты.

На сегодняшний день в нашей стране наибольшую распространенность приобрел штамм «Дельта». Иммунолог Николай Крючков сообщил, в 90% случаев заболевания третьей волны пациенты были заражены именно этим вариантом вируса. По словам, новосибирского вирусолога Сергея Нетесова, вакцина «Спутник V» защищает от индийского штамма.