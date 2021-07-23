Новосибирские леса обследуют из космоса

В Новосибирской области в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» проходит актуализация информации о фонде лесовосстановления с применением технологии автоматизированного дешифрирования материалов дистанционного зондирования Земли.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, технология автоматизированного дешифрирования материалов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), заключается в том, что данные, поступающие со спутника, обрабатывают специальные геоинформационные программные продукты, такое автоматизированное дешифрирование позволяет получить более подробную, актуальную и достоверную информацию о требующих лесовосстановления участках.

На данный момент уже обследованы территории Черепановского и Мошковского лесничеств. Площадь участков фонда лесовосстановления по данным ДЗЗ составила 192,1 га. Большую часть выявленной площади занимают прогалины, пустыри и вырубки. Ведется исследование земель Коченевского лесничества.

Региональному минприроды на следующем этапе работы по инвентаризации фонда лесовосстановления предстоит произвести сверку данных автоматизированного дешифрирования выявленных участков непосредственно на местности и подготовить предварительную отчетность по результатам наземной верификации.