Ученые «Вектора» высказались на тему нового «олимпийского» штамма COVID-19

Появление нового «олимпийского» штамма ковида маловероятно, считает руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов. «Появление на олимпиаде нового «олимпийского» варианта коронавируса маловероятно, потому что все-таки количество олимпийцев, которые съедутся туда, это не более чем средней величины поселок, их там несколько тысяч человек всего», – цитирует его ТАСС.

По последним данным, у 79 человек, связанных с проведением Олимпиады в японской столице, был выявлен коронавирус – в том числе у четверых спортсменов. Они получили положительный результат теста, уже находясь в Олимпийской деревне.

Господин Семенов уточнил, что мутации возникают в густонаселенных областях земного шара, например, в Индии, Великобритании, Бразилии, Южной Африке, где высокая плотность населения, так как для эволюции вируса нужно большое число контактов.