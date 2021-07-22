В Новосибирске завершились летние отключения горячей воды

Заключительный этап обследования трубопроводов пройдет уже без отключений.
Жителям новосибирцам больше не будут отключать горячую воду этим летом. Энергетики закончили гидравлические испытания тепловых сетей, сопровождающиеся приостановкой горячего водоснабжения. Об этом накануне сообщили в СГК. «С начала опрессовки выявлено 1332 дефекта (в 2020 году за аналогичный период — 1 107). По состоянию на 20 июля устранено 975 повреждений теплосетей. Оставшиеся дефекты, в том числе после завершающего этапа испытаний, будут устранены до начала отопительного сезона», — отметили в СГК.
В рамках испытаний запланирован заключительный, четырнадцатый, этап обследования трубопроводов. Он намечен на конец июля — начало августа и пройдет без отключений горячей воды. Энергетики проверят трубы в зоне Новосибирской ТЭЦ-2: работы будут проводится на улицах Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста в Ленинском районе.
В СГК добавляют, что горожанам, в чьих домах еще не было восстановлено горячее водоснабжение, следует обращаться в управляющие компании. Отсутствие воды может быть связано с ведущимися работами или же необходимостью перезапустить систему горячего водоснабжения в доме.
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