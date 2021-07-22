В Новосибирске завершились летние отключения горячей воды

Жителям новосибирцам больше не будут отключать горячую воду этим летом. Энергетики закончили гидравлические испытания тепловых сетей, сопровождающиеся приостановкой горячего водоснабжения. Об этом накануне сообщили в СГК. «С начала опрессовки выявлено 1332 дефекта (в 2020 году за аналогичный период — 1 107). По состоянию на 20 июля устранено 975 повреждений теплосетей. Оставшиеся дефекты, в том числе после завершающего этапа испытаний, будут устранены до начала отопительного сезона», — отметили в СГК.

В рамках испытаний запланирован заключительный, четырнадцатый, этап обследования трубопроводов. Он намечен на конец июля — начало августа и пройдет без отключений горячей воды. Энергетики проверят трубы в зоне Новосибирской ТЭЦ-2: работы будут проводится на улицах Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста в Ленинском районе.

В СГК добавляют, что горожанам, в чьих домах еще не было восстановлено горячее водоснабжение, следует обращаться в управляющие компании. Отсутствие воды может быть связано с ведущимися работами или же необходимостью перезапустить систему горячего водоснабжения в доме.