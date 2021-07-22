Международный форум «Технопром-2021» проведут в гибридном формате

Мероприятие будет проходить с 25 по 27 августа на площадках МВК «Новосибирск Экспоцентр».
Особое внимание в ходе заседания было уделено мерам безопасности и противодействию распространению коронавируса, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. «Мы готовимся проводить форум в гибридном, очно-заочном формате, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. При этом нужно держать в голове возможный перевод некоторых мероприятий в заочный, онлайн формат», – отметил Андрей Травников.
О подготовке деловой программы «Технопрома-2021» губернатору доложили министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев и программный директор форума Сергей Санников.
Определены сроки проведения и формат форума – для всех мероприятий деловой программы возможно проведение в онлайн-формате. Архитектура деловой программы включает несколько треков, проведение пленарного заседания, выставки и образовательной программы.
Определены сроки проведения и формат форума – для всех мероприятий деловой программы возможно проведение в онлайн-формате. Архитектура деловой программы включает несколько треков, проведение пленарного заседания, выставки и образовательной программы.
«Архитектура в основном сформирована. Число свободных слотов-ячеек относительно невелико, все мероприятия практически окончательно расставлены по своим местам», – отметил Алексей Васильев.
В программу Международного форума технологического развития «Технопром-2021» включено более 90 мероприятий, которые тематически разделены на восемь треков: «Зеленые технологии» для индустрии и качества жизни» – 7 мероприятий, «Прорывные технологии и Мегасайенс» –13 мероприятий, «Цифровые технологии» – 13 мероприятий, «Программа научно-технологического развития. Национальная технологическая инициатива» – 4 мероприятия, «Венчурные инвестиции и трансфер технологий» – 15 мероприятий, «Кооперация науки и индустрии. Научно-образовательные центры мирового уровня» – 10 мероприятий, «Образование» – 25 мероприятий, симпозиум «Ценность и цена науки» – 3 мероприятия. Пленарное заседание форума посвящено технологической трансформации как основе для перехода к «зеленой экономике».
Мероприятия распределены в рамках трех рабочих дней форума – с 25 по 27 августа на площадках МВК «Новосибирск Экспоцентр».
Фото: архивы пресс-служб
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