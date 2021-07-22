Международный форум «Технопром-2021» проведут в гибридном формате

Особое внимание в ходе заседания было уделено мерам безопасности и противодействию распространению коронавируса, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. «Мы готовимся проводить форум в гибридном, очно-заочном формате, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. При этом нужно держать в голове возможный перевод некоторых мероприятий в заочный, онлайн формат», – отметил Андрей Травников.

О подготовке деловой программы «Технопрома-2021» губернатору доложили министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев и программный директор форума Сергей Санников.

Определены сроки проведения и формат форума – для всех мероприятий деловой программы возможно проведение в онлайн-формате. Архитектура деловой программы включает несколько треков, проведение пленарного заседания, выставки и образовательной программы.