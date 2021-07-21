Ирена Понарошку включила Новосибирск в десятку лучших российских городов

Ирена Понарошку опубликовала в своем инстаграм-аккаунте список рейтинг из десяти лучших, по ее мнению, городов России. Новосибирск – на пятом месте.

«На днях в рубрике «Вопрос-ответ» попросили составить мой топ городов России. При ранжировании ориентировалась только на мое личное желание жить в этих городах в порядке убывания. Из всех городов мне писали: «Ура! Мой город в топе, как приятно!». И только жители Новосибирска прислали сотни сообщений о том, что я сошла с ума и жить в городе невозможно: грязь, вонь, пыль, пробки, серость, отсутствие дорог… Это очень печально. Я была в Новосибирске давно и запомнила его морозным, солнечным, искрящимся от снега. Он ассоциируется у меня с театром, Академгородком, несколькими классными брендами натуральной косметики и красивыми, пышущими здоровьем, румяными, энергичными девушками… Дорогие сибиряки, держитесь! Пусть ваш город снова станет чистым и прекрасным, каким я его помню», – написала ведущая.

В ответ на пост жители нашего города закидали Ирену сообщениями – причем отнюдь не с благодарностями за присвоение Новосибирску лестного статуса. Люди высказывали свое несогласие, наперебой перечисляя недостатки сибирского мегаполиса, среди которых звучали грязи, пыль и вонь, пробки и отсутствие нормальных дорог.

«Я из Новосибирска и тоже удивилась тому, что наш город оказался у Вас в ТОП...», «Таким, как Вы его запомнили, город был, но действительно давно!», «Да-да, я как житель Новосибирска, присоединяюсь к тем жителям, что написали, что удивлены видеть наш город в топовом списке», «Сейчас нашему когда-то красивому городу больше подходит название Пылесибирск» – эти и другие комментарии красноречиво отразили боль сибиряков за наш «топовый город».

Фото: инстаграм-аккаунт Ирены Понарошку