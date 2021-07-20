В Новосибирске заработала спецлаборатория, контролирующая качество сточных вод

Мэр Анатолий Локоть, посетивший лабораторию, отметил, что она поможет улучшить экологическую ситуацию в городе.
В Новосибирске на базе муниципального предприятия открылась специализированная лаборатория по контролю качества сточных вод – подобная есть только в Москве. Подразделение входит в структуру МП «МЕТРО МиР», оно позволит контролировать стоки абонентов, использующих ливневую канализацию. В день открытия лабораторию посетил мэр Анатолий Локоть. «Лаборатория создана для того, чтобы контролировать ливневые стоки, а также стоки организаций, которые пользуются городскими ливневками – сегодня их около 500, и их число будет расти. Так, все строящиеся дорожные объекты оборудуются ливневкой и проходят процедуру подключения к единой городской сети. Собственная лаборатория позволит выполнять исследование качественно и оперативно. Мы сможем быстрее выявлять нарушителей и наказывать их, что в целом улучшит экологическую ситуацию в городе», – отметил мэр.
Ливневая канализация Новосибирска имеет 55 водовыпусков в реку Обь. Все они, согласно природоохранному законодательству, должны проверяться на превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Новая лаборатория позволит оперативно отбирать пробы поверхностного водостока и проводить их анализ.
«Здесь можно проводить полный цикл исследований – на соответствие по температуре, концентрации солей тяжелых металлов, органических веществ, нефтепродуктов. Ранее мы пользовались услугами других лабораторий, в том числе Горводоканала, департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска. Некоторые образцы отправляли в Москву – только там есть специализированная лаборатория по контролю качества поверхностных стоков. За услуги сторонних лабораторий мы платили 8-10 млн рублей в год, – сообщил директор МП «МЕТРО МиР» Александр Мысик. – Создание собственной лаборатории обошлось примерно в 25 млн рублей. Но здесь вопрос не столько в экономии, сколько в доступности и качестве исследований».
После открытия лаборатория должна пройти адаптационный период и наработать определенные методики. В ноябре планируется подать документы на получение аккредитации в Федеральную службу по аккредитации. После ее получения результаты исследований этой лаборатории будут верифицированными – они будут приниматься всеми инстанциями без дополнительных проверок.
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