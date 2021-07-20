В Новосибирске заработала спецлаборатория, контролирующая качество сточных вод

В Новосибирске на базе муниципального предприятия открылась специализированная лаборатория по контролю качества сточных вод – подобная есть только в Москве. Подразделение входит в структуру МП «МЕТРО МиР», оно позволит контролировать стоки абонентов, использующих ливневую канализацию. В день открытия лабораторию посетил мэр Анатолий Локоть. «Лаборатория создана для того, чтобы контролировать ливневые стоки, а также стоки организаций, которые пользуются городскими ливневками – сегодня их около 500, и их число будет расти. Так, все строящиеся дорожные объекты оборудуются ливневкой и проходят процедуру подключения к единой городской сети. Собственная лаборатория позволит выполнять исследование качественно и оперативно. Мы сможем быстрее выявлять нарушителей и наказывать их, что в целом улучшит экологическую ситуацию в городе», – отметил мэр.

Ливневая канализация Новосибирска имеет 55 водовыпусков в реку Обь. Все они, согласно природоохранному законодательству, должны проверяться на превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Новая лаборатория позволит оперативно отбирать пробы поверхностного водостока и проводить их анализ.