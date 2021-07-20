В Новосибирске откроют модельную библиотеку за 10 миллионов

Депутат новосибирского заксобрания Олег Иванинский посетил библиотеку им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, что проверить ход ремонтных работ. Реконструкция в здании ведется в рамках проекта «Культура малой Родины». Открытие библиотеки в статусе модельной планируется осенью этого года.

«Считаю, что интерес к модельным библиотекам растет и надо его поддерживать. Они становятся центрами культуры, особенно в сельской местности, формируется новая библиотечная среда. Сейчас, несмотря на пандемию, людям нужны книги, общение. Одна из наших главных задач – приучить молодежь к тому, чтобы они ходили в библиотеку. Как коренному жителю Новосибирска, приятно, это эта старейшая городская библиотека модернизируется, получает второе рождение», – отметил Иванинский.

Сотрудники библиотеки активно готовятся к новому статусу своей библиотеки: проходят обучение, занимаются обновлением книжного фонда, закупают оборудование. Отметим, что в помещении библиотеки приступили к ремонтным работам, продолжая обслуживать читателей.

Светлана Тарасова, председатель регионального общественного совета проекта «Культура малой Родины» сказала, что за 2019 -2020 годы в Новосибирской области открыто восемь модельных библиотек. В этом году открывается одна модельная библиотека в Новосибирске и три – в районах области.

«Новая библиотека создается под разные нужды и потребности людей, здесь удобные условия для работы и чтения. Библиотеки должны соответствовать современным потребностям и тем ожиданиям, которые есть у молодежи – комфорт и уют», – сказала госпожа Тарасова.

В настоящее время в библиотеке убраны перегородки между Центром общественного доступа к информационным ресурсам и читальным залом, снято старое напольное покрытие. Площадь ремонта составляет 446,7 кв. м. Объем финансирования – 10 миллионов рублей из федерального бюджета.