Андрей Травников поручил проверить организацию охраны на Левобережном полигоне

«История плохая. С глав сельских районов, сельсоветов я требую, чтобы в полях, лесах и болотах реагировали и ликвидировали возгорание в течение первых суток, а здесь на охраняемом объекте поджог проспали, и в итоге героическими усилиями тушили четыре дня. У нас есть труднодоступные места, и тоже там возникают пожары, возгорания – но мы находим возможности обнаружить и потушить. А здесь, еще раз повторяю, охраняемый объект, на котором возгорания происходят с регулярностью. Причем мы даже понимаем причины и мотивы этих возгораний. Наверное, дешевле в два раза увеличить штат ночных сторожей, чем четыре дня бросать такие силы на тушение возгорания. Я уже не говорю о вреде здоровью горожан – это не оценить никакими деньгами. Любое возгорание можно предотвратить, особенно там, где мы его ожидаем. И то, что это произошло в три часа ночи, это никак не оправдывает. Попрошу, чтобы мэрия сделала выводы, провела внутреннюю проверку – как организована охрана на полигоне», – подчеркнул губернатор.

Фото: архивы пресс-служб