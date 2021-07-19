Фронтмен Little Big снял видеоролик об отпуске в воображаемом санатории на Оби

Поскольку границы закрыты, солист музыкальной группы Little Big Илья Прускин предложил россиянам отдыхнуть в санатории на Оби. «Российские курорты перегружены и негде отдохнуть? — начинает свой рассказ Илья, — есть изящное решение этой проблемы — тур фирма «Илья Прусикин трэвэл».

Музыкант в роли ведущего предлагает забыть привычные россиянам курорты, Турцию, Египет, Израиль, так как в санатории на Оби «Ласточка» есть все, чтобы хорошо отдохнуть. Следом солист Little Big отмечает преимущества «Ласточки» — это комфортабельный автобус ЛиАЗ, который доставляет до места отдыха, номера с видом на улицу (взору туристов откроются виды сибирской глубинки), комнаты обиты рейкой, а кровати из хорошей российской стали (как в больницах), в VIP-номерах даже есть санузел, а в президентском горячая вода!

Видеоролик смонтирован подчеркнуто просто – в духе олдскульных презентаций PowerPoint. Посмотреть «трэвэл-клип» можно по ссылке.