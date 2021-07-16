Купол НОВАТа обновят более чем за миллиард рублей

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета ищет подрядчика для ремонта купола здания. Начальная цена контракта составляет 1,177 млрд рублей, уточняется на сайте госзакупок. Источники финансирования: субсидия и средства бюджетных учреждений. Сумма будет выдана за три транша: чуть более 700 миллионов рублей в первый раз, около 393 миллионов рублей во второй и больше 78 миллионов — в третий.

В научно-проектной документации говорится, что железобетонная оболочка купола износилась на 35%, нынешний уровень технических решений не соответствует современным требованиям по пожаробезопасности.

«Исходя из результатов обследования, техническое состояние чердачнокровельной системы здания оценивается как ограниченно работоспособное. Участок, где зафиксировано разрушение части стропильной балки, оценивается как аварийный, существует возможность локального обрушения кровли. Физический износ конструкций покрытия составляет 50%», — сказано в инженерно-техническом исследовании. Заявки принимаются до 5 августа 2021 года, а закончить ремонтно-реставрационные работы нужно до 15 декабря 2023-го.

Фото: архивы пресс-служб