Новосибирская область планирует ускорить темпы вакцинации от COVID-19

«На этой неделе за подписью губернатора Андрея Травникова мы направляем письмо в Правительство Российской Федерации об увеличении количества поставок вакцины на территорию Новосибирской области. И на сегодняшний день мы технологически и организационно полностью готовы к большому объему вакцинации. Сегодня мы работаем строго в рамках того поступления вакцин, которое идет на территорию Новосибирской области», – сообщил Константин Хальзов.

Общий коечный фонд в настоящее время составляет 6 252 койки, что более чем на 200 единиц больше, чем было развернуто во вторую волну по оказанию медпомощи пациентам с коронавирусом. «Мы продолжаем контролировать ситуацию по коечному фонду, резерв держим на уровне 10-15% в зависимости от наполнения. Проводим весь комплекс организационных мероприятий, для оказания медицинской помощи задействовано первичное и стационарное звено. При этом мы продолжаем вакцинирование», – рассказал министр.

В настоящий момент на территорию Новосибирской области поступило 533 589 доз всех вакцин. Новые поставки вакцины Спутника – V» ожидаются завтра в объеме порядка 13,5 тысяч доз, ориентировочно на выходных в регион предполагается поступление вакцины еще в количестве 30 тысяч доз. В настоящее время первым компонентом привиты 522 656 человек, полный курс прошли 385 934 человека.

В Новосибирской области развернуто 99 пунктов вакцинопрофилактики, из них 44 в городе Новосибирске и 55 в Новосибирской области. Также в регионе работают мобильные прививочные бригады.

С актуальным перечнем действующих пунктов вакцинации можно ознакомиться на интерактивной карте, созданной министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. Карта охватывает весь регион, включая самые отдаленные районы. Сервис позволяет, в частности, узнать время работы пунктов вакцинации, номер телефона для записи, сроки подготовки результатов тестов и другую информацию.