600 новосибирских добровольцев заготовят на зиму корм для диких животных

Более 600 жителей Новосибирской области выразили готовность принять участие в подготовке зимних кормов для диких зверей – министерство природных ресурсов и экологии региона завершило прием заявлений к проведению биотехнических мероприятий в общедоступных охотничьих угодьях.

Региональное минприроды провело прием заявлений от физических лиц о привлечении их к проведению биотехнических мероприятий в охотугодьях – изготовлению кормушек под сено. В целом биотехнические мероприятия включают различные работы по заготовке кормов – засеивание кормовых полей, заготовка соли, веников и другое. Участие в подаче заявлений приняли 27 муниципальных районов. Наибольшее количество заявлений поступило от граждан в Краснозерском, Куйбышевском, Чулымском и Убинском районах, а всего в ведомство поступило 621 заявление. В настоящее время подготавливаются договоры.

«Все объемы биотехнических мероприятий определяются в соответствии с нормами и требованиями. Есть ежегодная расчетная численность животных, составляется объем необходимых мероприятий для увеличения их количества. В прошлом году благодаря инициативе граждан в регионе была засеяна рекордная площадь кормовых полей для диких животных. «В 2020 году на проведение биотехнических мероприятий на общедоступных охотничьих угодьях было заключено 213 договоров с гражданами. Засеяна рекордная площадь кормовых полей – 191 га, заготовлено 285 тонн сена, 6600 веников, выложено более 2 тонн соли», – сообщил замминистра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер.

В соответствии с областным законом «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области», исполнение в полном объеме и в установленный срок биотехнических мероприятий позволяет гражданам воспользоваться некоторыми преимуществами, в частности, подать заявление на добычу одной особи косули сибирской в возрасте до одного года. Сейчас в региональном минприроды идет работа по подготовке нового порядка по привлечению граждан к биотехническим мероприятиям на территории общедоступных охотничьих угодий.