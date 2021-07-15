Почти половина новосибирских работодателей отдает предпочтение некурящим сотрудникам

Для 46% новосибирских компаний при найме нового сотрудника важно, чтобы он не курил. Об этом сообщили аналитики hh.ru по результатам опроса.

52% работодателей полагают, что курящие сотрудники неэффективно тратят время компании из-за перекуров. 20% уверены, что такие сотрудники менее эффективны, чем некурящие, а 6% отмечают, что курильщики чаще берут больничные.

В 65% компаний не предпринимают никаких мер по борьбе с курением. 20% работодателей контролируют время, потраченное на перекуры, 5% материально поощряют сотрудников, которые решили бросить курить. 3% запрещают сотрудникам ходить на перекуры в рабочее время.

В Новосибирской области не курят и никогда не курили 35% работников, 26% курили раньше, но бросили. Остальные курят либо табачные изделия, либо электронные сигареты. По признанию работников, в основном они обращаются к вредной привычке подымить из-за стресса.