В Банке России объяснили, почему так сильно подорожала морковка

Продукты в Новосибирской области подорожали на 5,8% в годовом эквиваленте. Причем лидерами роста цен в регионе стали овощи борщевого набора — свекла и морковь.

«В прошлом году российские аграрии собрали меньше овощей, поэтому в этом году запасы отечественных корнеплодов закончились раньше обычного. На прилавках представлено больше импортного товара, который стоит дороже из-за перевозки. При этом в Сибири валовый сбор моркови в сельскохозяйственных организациях в прошлом году снизился менее значительно, чем в целом в стране», – прокомментировал ситуацию замначальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Экономисты уверены, что все дело в весне 2020 года. Аномально теплая погода позволила посадить овощи раньше обычного, поэтому и новый урожай поступил на прилавки непривычно рано. Это повлияло на прошлогодние цены овощей открытого грунта. Десятилетние наблюдения показывают, что обычно сезонное снижение цен на морковь начинается в августе, а на свеклу – в июле-августе.