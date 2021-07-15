Четвертую коронавирусную волну прогнозируют уже в сентябре

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что четвертая волна ковида в нашей стране может начаться уже в сентябре. Причина – заразный штамм «дельта» и слабые темпы вакцинации.

«Люди не стремятся вакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких, и забывают о рисках, которые несет коронавирус, — вплоть до летального исхода, подчеркивает спикер. – Из-за этого в сентябре, когда во всем «провакцинированном мире» заболеваемость пойдет на спад, в России может быть новый пик».

Эксперт также отмечает, что в нашей стране от COVID-19 в сутки умирает более 700 человек. В других странах при такой же заболеваемости этот показатель всего 10-15 человек.