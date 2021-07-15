Региональный минстрой ищет подрядчика для контроля за работами на новом ЛДС

Документы конкурса опубликовали на сайте госзакупок. В тексте говорится, что заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Арена» (ГКУ НСО «Арена»). Заявки на участие принимают до 19 июля, победителя определят 27 июля. Начальная (максимальная) цена госконтракта составляет 66 млн рублей.

Победитель конкурса будет контролировать стройку вплоть до сдачи-приемки ледовой арены. Ему придется проверять, соответствуют ли работы проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов и градостроительного плана земельного участка. В списке обязанностей — в том числе проверка скрытых работ и промежуточная приемка возведенных конструкций, которые влияют на безопасность объекта и инженерных сетей.

«Контролирующий эксперт обязан немедленно извещать заказчика о каждом случае возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций на объекте», — сказано в проекте госконтракта.

Фото: архивы пресс-служб





