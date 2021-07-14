Новосибирский Центральный пляж собираются передать в муниципальную собственность

Администрация Новосибирска решила принять Центральный пляж в Академгородке в муниципальную собственность. Сейчас территория находится в федеральном владении. Ранее пляж был в распоряжении СО РАН, но отделение от него отказалось. Следить за порядком на территории был обязан «ВерхнеОбьрегионводхоз», однако средств на уборку пляжа у организации не нашлось. Очистить берег от мусора помогли новосибирцы. Однако в настоящее время пляж считается местом несанкционированного отдыха и официально закрыт для купания.

Новосибирская мэрия не в первый раз поднимает вопрос о передаче пляжа в муниципальную собственность. Год назад, когда территория еще была в ведении СО РАН, мэр Анатолий Локоть заявил, что благоустройством и уборкой пляжа будут заниматься структуры мэрии. «У нас появится возможность вместе с молодежью, с активистами превратить эту территорию площадью 17 гектаров в комфортное место отдыха – с хорошей пешей доступностью и актуальными дизайнерскими решениями», – написал глава города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».