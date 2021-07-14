Вместо подземного перехода на Красном проспекте сделают общественный туалет

Он будет располагаться возле скульптуры с «новосибирскими соболями».
В центре Новосибирска — вместо подземного перехода на Красном – откроют общественный туалет. Располагаться он будет в рекреации одного из выходов — около скульптуры с соболями. «Трафик там был небольшой и смысла делать там выход, не было. Выход остается на Красный проспект и Октябрьскую магистраль. А на этом месте будет обустроен общественный туалет», – рассказал директор муниципального предприятия «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» Александр Мысик.
Пока точные сроки открытия объекта неизвестны. Известно, что туалет будет платным, однако конкретную сумму для оплаты посещения еще не назвали.
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