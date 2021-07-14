Новосибирская психиатрическая больница №3 стала ковидным госпиталем

В Новосибирске в ковид-госпиталь перепрофилировали психбольницу №3 на улице Бердышева. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В клинике развернули инфекционный стационар на 100 коек. Там будут принимать на долечивание пациентов с коронавирусом.

Как прокомментировали в ведомстве, в Новосибирской области для пациентов с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом развернули более шести тысяч коек.