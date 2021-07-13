Новосибирцы рассказали, какими достопримечательностями гордятся

Как следует из опроса сервиса SuperJob, главная достопримечательность сибирской столицы – Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Так ответили 29% жителей города.

На втором месте с результатом в 7% оказался Новосибирский зоопарк. 6% считают главной достопримечательностью столицы Сибири сам город и его жителей.

По мнению 5% респондентов, самого пристального внимания достойны городские парки и скверы. По 3% проголосовали за Новосибирский городской драматический театр, Академгородок, площадь Ленина, главный железнодорожный вокзал, мосты (в первую очередь Бугринский мост и метромост), а также реку Обь. В числе других упомянутых горожанами интересных мест — Собор Александра Невского, Красный проспект, монумент Славы, городская набережная, аквапарк, аэропорт Толмачево.

При этом 7% опрошенных считает, что в городе вовсе нет никаких достопримечательностей, еще столько же затруднились с ответом.