Этой осенью россиян ждет глобальное подорожание продуктов

В список главных «претендентов» на рост ценника Петр Шелищ включил сахар, хлеб, макароны, растительное масло и крупы. «Единственное главное ограничение цен сегодня – спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу», – подчеркнул эксперт.

Господин Шелищ добавил, что сейчас в цене увеличиваются сезонные продукты, но скоро они должны прекратить рост. Правда, данная тенденция будет развиваться в «коротком моменте», то есть впоследствии продукты все равно будут стоить дороже.