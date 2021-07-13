У нового ЛДС сделают парковую зону – ее проект представили мэру Новосибирска Анатолию Локтю

«Долгое время прибрежная территория никак не благоустраивалась, поскольку это подтопляемая зона. Сейчас она активно осваивается, скоро здесь будет современный парк с площадками для семейного, активного отдыха, занятий спортом. Чтобы во время паводка ее не подтопило, часть дорожек и центральная часть парка будет поднята на 4 метра, – отметил градоначальник. – Сейчас сюда завозится песок для насыпи. Предстоит выполнить большой объем работ – благоустроить 15 гектаров. Перед подрядчиком поставлена задача: завершить основные работы в июне 2022 года, чтобы мы могли перенести сюда часть мероприятий, посвященных Дню города. Все, кто задействован в работе над созданием парка – и профильный департамент, и подрядчики – относятся к проекту с большим энтузиазмом».

Территория будущего парка была сильно загущена растительностью, которая мешала расти ценным породам деревьев. Как рассказала начальник отдела сопровождения благоустройства и озеленения МКУ «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики» Светлана Гижицкая, специалисты стараются сохранить каждое дерево: «Здесь проведена масштабная работа, выявлено очень много деревьев в неудовлетворительном состоянии. Они несколько раз горели в пожарах, возникших из-за стихийных пикников, на них появилась гниль. Многие из них пришлось убрать. Оставили все здоровые деревья, которые сформируют основу для парковых насаждений. Вместо убранных мы будем высаживать декоративные сорта, которые отличаются корой яркого цвета. Они будут создавать красивый ландшафт в зимний период, когда деревья будут без листвы».

По контракту срок завершения работ намечен на октябрь 2022 года. При этом подрядчик намерен сдать его досрочно – в июне 2022 года. За текущий сезон будут выполнены все земляные работы. Запланировано привезти и уложить около 75 тысяч кубометров песка, чтобы сформировать дорожки и площадки выше уровня сезонного подтопления. После этого под землей проложат коммуникации и приступят к оформлению дорожно-тропиночной сети, укладке асфальта, плитки и других покрытий. На следующий год запланированы работы по установке опор освещения, малых архитектурных форм, скамеек, детского игрового оборудования.