Двух лосей из Новосибирского зоопарка выпустили на природу

Новосибирский зоопарк им. Р. Шило выпустил в дикую природу двух полуторагодовалых лосей. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада. Животных отправили в Сузунский заказник. Как рассказали представители зоопарка, место для выпуска лосей подобрали идеальное. На природном участке хорошая кормовая база, рядом находится река и есть открытые солнечные участки. После выпуска на волю, охотоведы некоторое время будут наблюдать за бывшими питомцами зоопарка.



«Мы делаем это для того, чтобы животные, которые привыкли к людям, не вышли напрямую к браконьерам. Также мы будем следить, чтобы лоси не убежали на проезжую часть и не попали под машину», – пояснил руководитель отдела развития и обслуживания посетителей новосибирского зоопарка Никита Жирняков. В случае необходимости лосей будут специально подкармливать.

Фото: архивы пресс-служб