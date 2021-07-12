Новосибирцы смогут посещать лучшие концерты мира в виртуальных залах

В Новосибирской области до конца 2021 года будет открыто четыре виртуальных концертных зала (ВКЗ) в рамках национального проекта «Культура». При помощи современных светодиодных экранов с высоким качеством изображения, позволяющих зрителям ВКЗ смотреть трансляции без искажений и с эффектом присутствия, жители региона смогут посмотреть прямые и отложенные трансляции знаковых культурных мероприятий, в числе которых программы ведущих филармоний страны и мировых музыкальных фестивалей.

По итогам регионального конкурсного отбора, проведенного министерством культуры Новосибирской области, виртуальные концертные залы будут открыты на базе Сузунской детской школы искусств, культурно-досугового центра «Гармония» с. Прокудское Коченевского района, Дома культуры «Родина» Татарского района и Дворца культуры «Родина» в Бердске.



Как подчеркнул и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, применение цифровых технологий в сфере культуры является важнейшим элементом стратегического развития отрасли. «В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» министерство культуры Новосибирской области ведет работу по созданию сети виртуальных концертных залов, – отметил господин Зимняков. – Мы впервые провели конкурс на получение именно региональной поддержки на создание ВКЗ – общее финансирование из областного бюджета в этом году составит почти 15 миллионов рублей. Зрители в районах ждут встречи с лучшими образцами академической музыки – конкурсная комиссия получила семь заявок от городов и сел Новосибирской области, четыре из которых признаны победителями».



Размеры межбюджетных трансферов по итогам конкурсного отбора распределились в зависимости от вместимости залов в учреждениях-победителях. Так, Сузунская детская школа искусств получит один миллион рублей, КДЦ «Гармония» (с. Прокудское, Коченевский район) – 2,5 млн рублей, Дом культуры «Родина» (Татарский район) и Дворец культуры «Родина» в Бердске – по 5,7 млн рублей.



Полученные средства будут направлены на приобретение необходимого оборудования, в том числе – современных светодиодных экранов, имеющих высокое качество изображения и позволяющих зрителям виртуального концертного зала смотреть трансляции программ с самых известных площадок мира без искажений, с эффектом присутствия.