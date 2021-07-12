В Новосибирской области создали цифровую HR-платформу

Цифровая платформа для автоматического формирования прогноза кадровой потребности создана и вводится в постоянную эксплуатацию в Новосибирской области – соответствующее постановление одобрено сегодня, 12 июля, на заседании правительства региона, которое провел Андрей Травников.

Система предназначена для автоматизации прогноза потребности в подготовке кадров для Новосибирской области на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Кроме того, она нацелена на формирование проекта контрольных цифр приема для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования.



«Ранее при формировании прогноза кадровой потребности проблемой всегда являлось отсутствие оптимального программного обеспечения. Все операции по сбору, агрегированию, прогнозированию по профессиям и специальностям, видам занятий, уровням образования осуществлялись вручную и занимали порядка четырех месяцев. Информационная система позволяет автоматизировать основные этапы построения прогноза кадровой потребности экономики и значительно сократить время расчета – до пяти минут», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области отметил Анатолий Дюбанов.



Как отметил господин Дюбанов, цифровая платформа разработана при участии НГТУ, министерства образования и министерства труда и социального развития. Благодаря внедрению системы значительно сокращаются трудозатраты участников взаимодействия, повышается точность и оперативность подготовки показателей кадровой потребности Новосибирской области за счет охвата максимального количества источников данных.



В системе создано восемь различных цифровых сервисов и модулей, которые собирают данные в едином хранилище. В частности, есть возможность сделать выгрузку по профессиям и специальностям, уровням образования, видам экономической деятельности, наиболее востребованным профессиям. В прошлом году система прошла тестовый запуск и показала значимые результаты – был сделан прогноз потребности в кадрах на 2021-2027 годы, сформирован проект контрольных цифр приема, сведена база выпускников СПО с информацией о месте их проживания до поступления на обучение.



В настоящий момент с помощью платформы уже завершился сбор информации от работодателей. По предварительным итогам, опросом охвачено около 7 тысяч предприятий. Сейчас идет загрузка и анализ статданных, данных по инвестиционным проектам, ведомственной статистики. До 1 сентября 2021 года с помощью платформы будет сформирован прогноз кадровой потребности в целом по экономике региона на 2022-2028 годы.

