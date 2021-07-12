Андрей Травников потребовал ускорить разработку проектно-сметной документации по важнейшим транспортным объектам региона

Губернатор Новосибирской области в рамках оперативного совещания правительства региона поручил обеспечить подготовку ПСД по крупным транспортным объектам до ноября 2021 года. Он напомнил, что речь об этом шла во время рабочей поездки первого зампредседателя Госдумы ФС РФ Александра Жукова в Новосибирскую область на минувшей неделе.

Глава региона подчеркнул, что крупные объекты транспортной инфраструктуры – это объекты дорогостоящие, и без привлечения средств из федерального бюджета в ближайшие годы самостоятельно их реализовать невозможно. Речь идёт о проектах «Городская электричка», сети дорог программы Академгородок 2.0, включая реконструкцию Бердского шоссе, а также о развитии новосибирского метрополитена.



Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин доложил губернатору о полной готовности проектно-сметной документации по нескольким объектам программы Академгородок 2.0: пешеходный мост в районе Первомайки через Бердское шоссе, дорога Барышево-Орловка-Кольцово и дорога Инская-Барышево К19р. Объекты «Въезд на Октябрьский мост» и «Развязка в Матвеевке» требуют актуализации.



Андрей Травников напомнил, что в Правительство Российской Федерации необходимо представить дополнительные обоснования для выделения средств поддержки. «Мы не должны стоять на месте, и, со своей стороны, предпринимаем все усилия. В первую очередь, это касается разработки проектно-сметной документации – без ПСД войти в какую-либо федеральную программу невозможно. Необходимо сконцентрироваться на подготовке ПСД и на получении положительного заключения государственной экспертизы».



Глава региона потребовал от министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, а также от муниципалитетов согласовать ПСД по всем этим объектам до ноября, когда будут приниматься бюджетные решения на 2022 год. Также региональному минтрансу поручено организовать выездное совещание с руководством Новосибирска и Кольцово по вопросу согласования используемых проектных решений.



Что касается продолжения развития Городской железной дороги, то Западно-Сибирская железная дорога ранее уже подтвердила, что по проекту «Городская электричка» она самостоятельно ведёт разработку документации для обоснования инвестиций.



Развитие метро – важный для областного центра проект. Напомним, что развитие метрополитена в крупных городах России было обозначено в качестве одного из приоритетов государственного развития Президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что инструменты инфраструктурного меню будут направлены, в том числе, на развитие метрополитена в мегаполисах. Поэтому особенно важно сегодня оперативно вести подготовку ПСД.



Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил губернатору о готовности проектно-сметной документации первой части достройки Дзержинской линии новосибирского метрополитена. «Документация готова, находится в госэкспертизе. Подтверждён источник финансирования. Достройка Дзержинской линии разбита на две части: достройка эксплуатируемой сегодня линии, постройка второго тоннеля, и затем – ещё два перегона».



Глава региона поручил руководству Новосибирска предоставить в письменном виде всю подробную информацию о текущей ситуации с разработкой и согласованием ПСД.

Фото: архивы пресс-служб