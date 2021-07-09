Выбраны лучшие концепции интерьеров нового аэровокзального комплекса «Толмачево»

В ходе рабочего совещания по развитию новосибирского международного аэропорта состоялось награждение студентов-архитекторов, победивших в конкурсе на создание концепции архитектурной среды музея под открытым небом на территории аэропорта «Толмачево» и интерьера отдельных зон нового аэровокзального комплекса.

«Очень важно, что конкурс получил отклик среди новосибирских студентов-архитекторов и дал такой внушительный результат. Уверен, что среди его участников будущие ведущие архитекторы и дизайнеры Новосибирской области», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.