Выбраны лучшие концепции интерьеров нового аэровокзального комплекса «Толмачево»

Авторов проектов-победителей наградил Андрей Травников.
В ходе рабочего совещания по развитию новосибирского международного аэропорта состоялось награждение студентов-архитекторов, победивших в конкурсе на создание концепции архитектурной среды музея под открытым небом на территории аэропорта «Толмачево» и интерьера отдельных зон нового аэровокзального комплекса.
«Очень важно, что конкурс получил отклик среди новосибирских студентов-архитекторов и дал такой внушительный результат. Уверен, что среди его участников будущие ведущие архитекторы и дизайнеры Новосибирской области», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.
Ранее с инициативой привлечения новосибирских студентов к разработке дизайнерских решений интерьеров внутренних помещений аэропорта ранее выступил генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич. Глава региона поддержал эту идею.
В ходе масштабной реконструкции аэропорта «Толмачево» было принято решение создать музей авиации и сделать его частью всего архитектурного ансамбля, а также воплотить в оформлении ряда помещений нового аэровокзала мотивы, отражающие историю Сибири и Новосибирской области. К разработке проектных решений были привлечены студенты и кураторы Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени Крячкова.
Конкурс проводился с 31 марта по 7 июня 2021 года с определением трех финалистов. В нем приняли участие 13 проектных групп. Победители определены 5 июля 2021 года. Результаты конкурса участникам совещания представила ректор НГУАДИ Наталья Багрова. «Студенты с большим энтузиазмом откликнулись на идею представить региональную составляющую, поддержать работы наших художников, которые могли бы отразить специфику Новосибирской области. Весь университет кинулся проектировать аэропорт «Толмачево» – настолько это была интересная и вдохновляющая тема. В окончательном туре было отобрано 22 заявки, затем в финал вышли 14 – и вот у нас три победителя», – отметила она.
Первое место присуждено Екатерине Ноздеркиной, второе место – Анне Смирновой, третье место – Елизавете Белоруковой. Проекты победителей конкурса будут использованы для интерьерных оформлений аэровокзала.
Фото: архивы пресс-служб
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