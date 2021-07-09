Новосибирский метрополитен вводит дополнительные поезда в часы пик

В новосибирском метро решили не сокращать количество поездов на летнее время. Такая мера вызвана текущей эпидобстановкой, сообщают в мэрии города со ссылкой на руководство метрополитена.

«В летнем графике 2021, исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки, для снижения наполняемости вагонов выдаются дополнительные поезда в часы пик, что позволяет выдерживать интервал зимнего графика», — прокомментировал начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло.

В конце июня Новосибирский метрополитен перешел на летнее расписание и скорректировал график поездов в будние дни. Такое происходит из года в год, поскольку в летний сезон, совпадающий с периодом отпусков, пассажиропоток снижается.

В результате время ожидания поездов увеличилось до 5,5 минут в дневное время и 3,5-4 минут — в час пик. Предполагалось, что по такому расписанию метро будет работать до конца июля, что вызвало недовольство пассажиров. Они пожаловались, что поезди стали ходить реже, а в переполненные вагоны было практически невозможно попасть.

Фото: архивы пресс-служб