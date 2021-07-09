Андрей Травников запустил новый маршрут в рамках проекта «Городская электричка»

Теперь всего за полчаса, минуя пробки, жители микрорайона «Пригородный простор» могут добраться с левого берега до центра правобережья Новосибирска.
Запуск шести новых пригородных маршрутов от остановочной платформы «Пригородный простор» – первый этап проекта «Городская электричка», который позволит связать железнодорожным сообщением отдаленные микрорайоны Новосибирска и Новосибирского района.
В торжественном запуске нового внутригородского маршрута приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков и начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай. «В 2018 году была надежда, что попадем в нацпроект. Пока что реализуем проект всеми имеющимися у нас возможностями, но по следующим станциям предстоят большие капвложения, здесь требуется государственное решение», – подчеркнул Андрей Травников.
«Несколько дней назад я обсуждал вопрос развития «Городской электрички» с руководителем Российских железных дорог Олегом Белозеровым. Он поддерживает этот проект. Надо поработать с Правительством России, надеюсь, и оно проект поддержит. В связи с пандемией COVID-19 реализация проекта была отложена, сейчас его надо обновить. Начало реализации покажет его эффективность – в том числе, на примере станции «Пригородный простор», открытой сегодня в Новосибирской области. Приложим максимум усилий для того, чтобы не откладывать реализацию этого крайне важного для Новосибирска проекта», – уверен Александр Жуков.
«Городская электричка» – действительно нужный для Новосибирской агломерации проект, его воплощение улучшит транспортную доступность отдаленных жилых микрорайонов и сделает жизнь новосибирцев комфортнее, а Новосибирск – более привлекательным местом жительства и работы.
«Для нас очень важно создавать комфорт и уют для наших жителей, для тех, кто пользуется услугами железных дорог. Если говорить о самой платформе, то мы постарались сделать ее максимально удобной и эффективной для пассажиров. Выполнены подходы и пешеходные дорожки с освещением, соблюдены требования по созданию безбарьерной среды, перехватывающая парковка на 25 мест. Время в пути для пассажиров будет значительно сокращено в сравнении с автомобильным транспортом. Поездка до станции «Новосибирск-Главный» займет примерно полчаса, до остановочной платформы «Гагаринская» – 38 минут, до станции «Новосибирск-Восточный» – 45 минут», – сообщил Александр Грицай.
Всего от новой остановочной платформы «Пригородный простор» будут курсировать шесть новых маршрутов. Три из них начали курсировать уже 8 июля, еще три маршрута – 9 июля. Поезда будут ходить по будням. Стоимость проезда для всех этих маршрутов равна стоимости проезда в метро – 26 рублей.
«Городская железная дорога, или как привыкли ее называть – Городская электричка – это один из проектов, направленных на решение транспортных проблем Новосибирской агломерации. Открытие первой платформы – может быть, и скромное событие, но этот шаг уже показал востребованность проекта со стороны новосибирцев», – сказал губернатор.
«Городская электричка» призвана повысить доступность левобережной части областного центра за счет организации пригородного пассажирского железнодорожного сообщения. Региональное Правительство настроено на дальнейшее конструктивное взаимодействие с РЖД, с депутатами Государственной Думы ФС РФ.
«Мы не выходим на федеральный уровень с «мелочами», а стараемся выходить с системными решениями, поэтому следующий комплекс проектов, с которыми я обращался в этом году в Правительство Российской Федерации – реконструкция Бердского шоссе.
Это очень важный вопрос для жителей Новосибирска, Бердска, Искитима, многих населенных пунктов этого направления. Это не просто часть федеральной трассы на Барнаул, но еще и подъезд к важным федеральным объектам – новосибирскому Академгородку, растущему Новосибирскому госуниверситету с его будущим кампусом, к Центру коллективного пользования СКИФ, который должен быть запущен к 2024 году. Тогда же должен быть построен федеральный детский реабилитационный центр. Все это увеличит нагрузку на этом дорожном направлении.
В этом году заканчивается разработка ПСД, мы примерно понимаем стоимость всего комплекса работ. Конечно, нам требуется помощь из федерального бюджета. Я направил обращение в Правительство России и надеюсь, что депутаты Госдумы поддержат нашу инициативу», – отметил губернатор.
И третий масштабный проект – развитие метрополитена. «Мы с надеждой и оптимизмом восприняли слова Президента России во время его Послания Федеральному собранию в этом году о том, что инструменты инфраструктурного меню будут направлены, в том числе, на развитие метрополитена в крупных городах.
Мы к этому готовы, мэрия Новосибирска должна в ближайшее время закончить разработку ПСД Дзержинской линии, и мы с первыми проектами будем заявляться», – сообщил глава региона.
Фото: архивы пресс-служб
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