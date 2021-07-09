Андрей Травников запустил новый маршрут в рамках проекта «Городская электричка»

«Городская железная дорога, или как привыкли ее называть – Городская электричка – это один из проектов, направленных на решение транспортных проблем Новосибирской агломерации. Открытие первой платформы – может быть, и скромное событие, но этот шаг уже показал востребованность проекта со стороны новосибирцев», – сказал губернатор.

«Городская электричка» призвана повысить доступность левобережной части областного центра за счет организации пригородного пассажирского железнодорожного сообщения. Региональное Правительство настроено на дальнейшее конструктивное взаимодействие с РЖД, с депутатами Государственной Думы ФС РФ.

«Мы не выходим на федеральный уровень с «мелочами», а стараемся выходить с системными решениями, поэтому следующий комплекс проектов, с которыми я обращался в этом году в Правительство Российской Федерации – реконструкция Бердского шоссе.

Это очень важный вопрос для жителей Новосибирска, Бердска, Искитима, многих населенных пунктов этого направления. Это не просто часть федеральной трассы на Барнаул, но еще и подъезд к важным федеральным объектам – новосибирскому Академгородку, растущему Новосибирскому госуниверситету с его будущим кампусом, к Центру коллективного пользования СКИФ, который должен быть запущен к 2024 году. Тогда же должен быть построен федеральный детский реабилитационный центр. Все это увеличит нагрузку на этом дорожном направлении.