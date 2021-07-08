Четыре опорных центра добровольчества появятся до конца года в Новосибирской области

Эти муниципальные образования признаны победителями по итогам конкурсных отборов на право создания опорных центров добровольчества. Как подчеркнули в региональном министерстве образования, отборы проводились с начала 2021 года в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области.

Руководитель Регионального ресурсного центра добровольчества «Волонтерский корпус Новосибирской области» Анна Шубина прокомментировала: «Опорные центры призваны создавать среду, атмосферу партнерства с другими волонтерскими организациями на территории своих кластеров, анализировать возникающие сложности, моделировать ситуации, устранять проблемы, делиться опытом и ресурсами, обучать, поддерживать, укреплять. При этом каждый опорный центр добровольчества будет системно развивать движение не только на территории своего муниципалитета, но и на территории соседних. Это позволит вовлечь наибольшее количество граждан в регионе в добровольческую деятельность».

Опорные центры добровольчества создаются на базе организации-победителя. Среди их задач – выявление потребностей в сфере развития добровольчества, повышение компетенций участников добровольческого движения, информационная поддержка деятельности добровольческих организаций и их проектов, популяризация добровольческого движения.



Первый опорный центр добровольчества в Новосибирской области открылся в 2020 году на базе Дома молодежи Куйбышевского района, в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Вместе с официальным статусом опорный центр добровольчества получил возможность самостоятельно проводить на своей территории мероприятия для волонтеров, разрабатывать методические рекомендации, а также оказывать консультативную помощь по участию в профильных конкурсах.

Фото: архивы пресс-служб