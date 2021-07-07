Пациентов с COVID-19 начала принимать областная больница

Чтобы поддерживать резерв коечного фонда для пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом, региональное министерство здравоохранения продолжает перепрофилировать медицинские организации. Сегодня, 7 июля, первый корпус областной больницы начал работать как инфекционный госпиталь. Его мощность – 226 коек.

Госпиталь областной больницы будет принимать в основном тяжелых пациентов с подтвержденным коронавирусом из районов области, а также беременных женщин с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Также увеличен коечный фонд в инфекционных стационарах и отделениях центральных районных больниц Новосибирской области. Сегодня в регионе перепрофилировано 5 614 коек.

Как подчеркнул министр здравоохранения Константин Хальзов, региональный минздрав старается сохранить резерв коечного фонда не менее 15%. «Мы постоянно отслеживаем ситуацию и, понимая, как заполняется коечный фонд, фактически в ежедневном режиме принимаем решения о перепрофилировании тех или иных стационаров с учетом разных категорий больных: для сортировки пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, для пациентов с подтвержденным ковидом, для тех, кого медики стабилизировали, но им необходимо долечивание под наблюдением специалистов. И пока эта работа продолжается», – сообщил господин Хальзов.