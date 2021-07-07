Восемь новосибирских мостов обследуют на безопасность

В Новосибирске объявили аукцион на выполнение работ по проверке безопасности мостов. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Аукцион объявило МКУ «Гормост». Стартовая цена контракта — 7,1 млн руб. В обязанности подрядчика будет входить осмотр путепроводов, расположенных над железной дорогой. Если он найдет серьезные дефекты и нарушения или если мост окажется в аварийном состоянии, подрядчик обязан в течение двенадцати часов сообщить в «Гормост» и городское управление дорожным хозяйством.



На безопасность проверят следующие конструкции:

путепровода на Октябрьской магистрали – над улицей Ипподромской (длина – 312 метров, ширина – 28,5 метра);

левого путепровода на улице Фрунзе (длина – 53,8 метра, ширина – 13 метров);

моста через реку Нижняя Ельцовка на Бердском шоссе (длина – 24 метра, ширина – 18,6 метра).

путепровода тоннельного типа на проспекте Димитрова (длина – 180 метров, ширина – 31 метр);

правого моста через реку Иня на Бердском шоссе (длина – 154 метра, ширина – 14 метров);

правого путепровода на остановочной платформе Обское море (длина – 53 метра, ширина – 7 метров);

левого путепровода на остановочной платформе Обское море (длина – 45 метров, ширина – 7 метров);

левого моста через реку Иня на Бердском шоссе (длина – 161 метр, ширина – 14 метров).

Заявки принимают до 21 июля, работы должны быть выполнены до конца осени этого года.