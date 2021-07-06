Модельные библиотеки заработают еще в трех районах Новосибирской области

В министерстве культуры Новосибирской области подведены итоги конкурсного отбора на создание модельных библиотек за счет бюджета региона. Победителями признаны Центральная библиотека Чановского района и две детских библиотеки Сузунского и Купинского районов, в которых будут изменены стереотипы устройства пространства, создан музей игрушки и библиотека как город «Книгбери».

Как прокомментировал конкурсные итоги и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, на конкурсный отбор концепций модернизации библиотечных пространств были представлены проекты высокого уровня. «На модернизацию библиотек будет выделено 20 миллионов рублей из областного бюджета: 10 миллионов рублей получит Центральная библиотека Чановского района, по пять миллионов рублей – детские библиотеки Сузунского и Купинского районов, – подчеркнул Юрий Зимняков. – Отмечу высокий уровень представленных на конкурсный отбор концепций модернизации библиотечных пространств – с учетом районных особенностей и пожеланий читателей конкретной территории. Обновленные модельные библиотеки примут своих читателей в декабре 2021 года».



Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения «Чановская централизованная библиотечная система» является уникальным информационным и культурно-образовательным центром для рабочего поселка Чаны, а также методическим центром для 26 библиотек района. В представленной на конкурсный отбор концепции отражена линия времени: библиотека, как связующая нить времен и поколений, сохраняя лучшие традиции культуры чтения, одновременно меняет стереотипы устройства пространства. В концепцию модернизации детской библиотеки Купинского района легли культурные бренды района – это уникальная глиняная игрушка-чинюшка, купинский медовый пряник, единственный в своем роде музей народной игрушки «Маленькая школа». Новая модель Сузунской детской библиотеки – концепция библиотеки как города под названием «Город «Книгбери».



Организаторами конкурса на создание модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура» за счет средств областного бюджета являются министерство культуры Новосибирской области и региональный проектный офис Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Итоги конкурса размещены на сайте регионального министерства культуры.



Таким образом, в 2021 году в регионе по нацпроекту «Культура» будет создано четыре модельных муниципальных библиотеки. Напомним, что по итогам федерального конкурса в 2020 году победителем стала Центральная библиотека им. Салтыкова-Щедрина города Новосибирска, на ее создание выделено 10 млн рублей из федерального бюджета.

Фото: архивы пресс-служб