Президент России подписал целый ряд новых законов

Они касаются получения оружия, второго высшего образования, доступа к социально значимым сайтам и других сфер. Рассказываем обо всех законах.
- Закон об обязательном медицинском освидетельствовании перед покупкой оружия. Освидетельствование будет проводиться только в государственных больницах и только по месту регистрации, результаты будут храниться в единой базе, доступ к которой будет у Росгвардии. Владельцы оружия должны проходить медосвидетельствование каждые пять лет, заключение об отсутствии противопоказаний будет действовать один год.
- Закон об ограничении выбросов парниковых газов. Проект закона подготовлен в рамках российских обязательств по Парижскому соглашению по климату. К 2030 году Россия должна сократить парниковые выбросы до 70% к уровню 1990 года.
- Закон, отменяющий обязанность россиян подавать налоговую декларацию при продаже жилья, если доход от сделки ниже 1 миллиона рублей. При продаже гаражей и нежилых помещений — ниже 250 тысяч рублей.
- Закон о зачислении братьев и сестер в одну школу. Даже при различном месте жительства.
- Закон, позволяющий россиянам с высшим образованием бесплатно получить второе высшее по творческой специальности.
- Закон, запрещающий банкам заранее ставить за заемщика «галочки» в кредитных договорах.
- Закон о бесплатном доступе к российским социально значимым сайтам.⠀
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- Закон, обязывающий банки предоставлять Минюсту по запросу информацию об операциях и счетах некоммерческих организаций. Не касается религиозных организаций.
- Закон о запуске в общепите эксперимента по более комфортному росту небольшого бизнеса. В рамках пилота общепит сможет не платить НДС до момента, когда годовая выручка превысит 2 миллиарда рублей, вне зависимости от численности сотрудников. Сейчас малый бизнес может платить налоги по упрощенной системе только с выручкой до 200 миллионов рублей в год и штатом ниже 130 человек.
- Закон о правилах разглашения врачебной тайны после смерти пациента. Сведения, составляющие врачебную тайну, после смерти гражданина могут быть разглашены указанным им при жизни лицам.
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