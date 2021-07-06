В России меняют правила маркировки алкогольных напитков

Новый законопроект, в частности, закрепляет понятие «коньяк России». Также дается новое определение понятию «игристые вина», с особенностями производства, допустимым содержанием этилового спирта, двуокиси углерода и т.д. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон уточняет особенности маркировки винодельческой продукции и ее розничной продажи, а также допустимые технологические приемы переработки винограда для ее производства. Закон также дает определения понятиям: «автохтонное виноделие», «аборигенный сорт винограда», «винный спирт», «винный дистиллят», «ароматизированные виноградосодержащие напитки», «виноградная водка» и «бренди», «игристые жемчужные вина».

Из-за этого документа бренд Moet Hennessy приостановил поставки шампанских вин в Россию на неопределенный срок. Как считают в компании, принятие законопроекта обяжет производителей шампанских вин из региона Шампань переименовать свою продукцию в РФ в «игристое вино», пройти повторную сертификацию и изменить маркировку, к чему компания не готова.