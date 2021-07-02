Новосибирск отмечает первую годовщину присвоения звания «Город трудовой доблести»

Андрей Травников поздравил горожан с этой важной датой. Отметим, что до конца года несколько тысяч новосибирцев будут награждены специально учрежденным памятным нагрудным знаком. Решение о его создании было принято на заседании Новосибирского организационного комитета «Победа» 21 августа 2020. Сейчас в списки для вручения памятных знаков включено 8808 человек, списки утверждены губернатором.

«Ровно год назад наш областной центр – Новосибирск – получил долгожданное и, безусловно, заслуженное звание, к которому мы все стремились. Он достоин этого звания не только благодаря своей славной трудовой биографии, тыловому подвигу всех тружеников промышленности и сельского хозяйства, которые работали в Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 и приближали Великую Победу, но и благодаря сегодняшним трудовым достижениям.



2 июля 2020 года, президент Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам Российской Федерации почетного звания «Город трудовой доблести». Новосибирск в числе первых был удостоен этого высокого звания», – обратился к новосибирцам губернатор.



Андрей Травников напомнил, что высокое звание наша областная столица получила благодаря поддержке трудовых коллективов, общественных и ветеранских организаций города и области, политических и патриотических сил, местного самоуправления, простых новосибирцев. Всего за присвоение Новосибирску этого звания в регионе проголосовали более полумиллиона человек.



Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В городе, удостоенном такого звания, будет установлена стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства. Также будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города – с упоминанием о высоком звании Города трудовой доблести.

Фото: архивы пресс-служб