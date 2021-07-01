Концертный зал Новосибирской консерватории отреставрируют за 700 миллионов

Новосибирская государственная консерватория имени Глинки объявила аукцион на ремонтно-реставрационные работы Большого зала. Максимальная цена контракта для обновления концертного зала составляет 699 173 407 рублей. В конкурсной документации на сайте госзакупок написано, что деньги выделят из федерального бюджета за два транша. Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 июля. Реставрационные работы нужно выполнить за год с момента заключения контракта.

В дополнительных требованиях к подрядчику подчеркивается важность «наличия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) при проектировании».

В пояснительной записке проекта уточняется, что на сцене Большого концертного зала нужно установить новое оборудование. Планируется разместить современную электроакустическую систему и многофункциональную систему сценического освещения. Подрядчику потребуется отреставрировать фасады здания, обустроить гидроизоляцию, электропитание, освещение и выполнить другие ремонтные работы.

Фото: архивы пресс-служб