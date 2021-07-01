Робот Николай стал сотрудником Центра социальной поддержки

Цифровизация соцуслуг является одной из приоритетных задач новосибирского правительства. О внедряемых сервисах и ближайших планах рассказали в ходе пресс-тура, который прошел 30 июня в Центре социальной поддержки населения.

С 10 июня министерство цифрового развития и связи Новосибирской области запустило пилотный проект по обслуживанию телефона горячей линий регионального министерства труда и социального развития. На звонки новосибирцев отвечает робот Николай. «За этот период на горячую линию поступило почти 6 000 звонков, и самые востребованные темы – более 50% – связаны с выплатами. Мы прогнозируем, что после завершения всех мероприятий робот примерно на 30% разгрузит операторов. Ведется работа над тем, чтобы Николай не только принимал входящие вызовы, но и сам занимался обзвоном, предупреждал граждан об отмене той или иной субсидии, уточнял информацию. Наши перспективные планы – полный перевод социальных услуг в электронный вид, когда от гражданина требуется только обозначение своего статуса на получение социальной выплаты, а все остальное за него сделает государство», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Помимо робота Николая, новосибирцы могут получить информацию о социальных услугах с помощью Единого портала Госуслуг. По словам первого заместителя министра труда и социального развития Новосибирской области Елены Бахаревой, на сегодняшний день через портал уже поступило более 112 000 заявлений. «Перевод социальных услуг в электронный вид очень важен для жителей нашего региона, ведь это возможность в максимально комфортных условиях, оперативно и доступно, уточнить информацию и получить помощь. Портал Госуслуг позволяет это сделать, а робот Николай значительно облегчает работу операторов, экономит их время, которое они могут использовать для обработки документов, личного приема посетителей и других обязанностей. Также робот существенно экономит время дозвона», – подчеркнула Елена Бахарева.

Сотрудники Центра социальной поддержки населения также отмечают преимущества интеграции с цифровыми решениями. Так, начальник отдела социальных выплат Виктория Борисова сообщила, что после внедрения голосового помощника снимется часть работы, связанной с перечислением видов пособий, разъяснением порядка приема документов и другими вопросами. Учитывая, что в день один сотрудник в среднем принимает около 30-40 человек, разгрузка рабочего времени положительно скажется на личном обслуживании посетителей.

Телефон горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области: 8-800-100-00-82.