С начала июня число ковидных пациентов в новосибирских реанимациях выросло в шесть раз

Значительный рост числа госпитализаций в ковидные больницы Новосибирской области продолжается уже несколько недель подряд. Стремительно увеличилось и количество пациентов в отделениях реанимации. Таковых уже 352 человека, 72 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Еще в начале месяца в ковидных реанимациях было в шесть раз меньше больных, а искусственная вентиляция легких требовалась единицам из них. Столько тяжелых больных в нашем регионе не было даже на пике второй волны.