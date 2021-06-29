3 июля новосибирцы смогут обменять пластиковые крышки и использованные батарейки на сладости

В рамках акции «День без полиэтилена» горожанам предлагают принести вторсырье в бумажном пакете, в экосумке или вязаной авоське. Всем участникам акции «День без полиэтилена» вручат значки, ручки и силиконовые браслеты с надписью «Мы за чистый город!».

Человек пользуется пластиковым пакетом несколько минут, затем этот пакет разлагается в природе до тысячи лет. Использование экосумки поможет внести вклад в сохранение окружающей среды. Во многих странах мира уже вводят ограничения или полный запрет на использование пластика. Акция «День без полиэтилена» поможет приобщить к экологическому движению и новосибирцев.

Также организаторы акции предлагают горожанам сфотографироваться с их красивыми экосумками, авоськами или бумажными пакетами и выложить фотографию в альбом: vk.com/album-162771279_280108557. Авторы фотографий 3 июля на площади имени Ленина получат значки, ручки и силиконовые браслеты с надписью «Мы за чистый город!». За лучшие фотографии вручат футболки Новосибирской ассоциации детских объединений.

В награду за экологическую сознательность каждый из участников акции «Меняем батарейки на конфеты» за две использованных батарейки получит конфету. Все участники акции «Полезные крышечки» за 0,5 килограмма пластиковых крышек получат угощение от фабрики натурального мороженого «Купино».

Обратите внимание! Пластиковые крышечки должны быть чистыми, без остатков пищи, жира, молочных продуктов и металлических вкладышей.

Организаторы акции – городская общественная детская организация «Новосибирская ассоциация детских объединений» и комитет охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска при поддержке муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Спецавтохозяйство» и ООО «Демиркуризация».

Экомобиль будет дежурить 3 июля с 12:00 до 15:00 на площади Ленина (выход из метро со стороны улицы Депутатской).