У реки Ельцовка в Заельцовском районе сделают новый парк

Новосибирцам представили дизайн-проект первого этапа строительства парка в пойме реки 1-я Ельцовка — его реализует застройщик соседнего ЖК «Ельцовский парк». Проект разработали в архитектурной мастерской «Адаптик-А» — она, в частности, занималась проектом Михайловской набережной, парка «Городское начало», Заельцовского парка и перспективного парка рядом со строящимся ЛДС.

Дизайн-проект охватывает участок на слиянии реки 1-я Ельцовка с ручьем Сухой лог. Компания «Ельцовский парк» (входит в ГК «Химметалл») планирует за свой счет благоустроить территорию площадью почти 7 тысяч кв. м и затем передать городу как входную зону в новый парк. Это станет первым этапом благоустройства поймы 1-й Ельцовки.