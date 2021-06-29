У реки Ельцовка в Заельцовском районе сделают новый парк

Рассказываем и показываем, как он будет выглядеть.
Новосибирцам представили дизайн-проект первого этапа строительства парка в пойме реки 1-я Ельцовка — его реализует застройщик соседнего ЖК «Ельцовский парк». Проект разработали в архитектурной мастерской «Адаптик-А» — она, в частности, занималась проектом Михайловской набережной, парка «Городское начало», Заельцовского парка и перспективного парка рядом со строящимся ЛДС.
Дизайн-проект охватывает участок на слиянии реки 1-я Ельцовка с ручьем Сухой лог. Компания «Ельцовский парк» (входит в ГК «Химметалл») планирует за свой счет благоустроить территорию площадью почти 7 тысяч кв. м и затем передать городу как входную зону в новый парк. Это станет первым этапом благоустройства поймы 1-й Ельцовки.
Сейчас территория представляет собой ровную площадку с двумя взрослыми липой и березой, огороженную водой и зарослями ивы. Пока замостить предлагают 2,2 тысячи кв. м: твердое покрытие будет на событийной площадке со сценой, площадке с нарисованным лабиринтом, детской и спортивной площадках. Зимой площадку для мероприятий и зону лабиринта предлагают превращать в каток. Почти в центре территории предложили посадить большую ель. Кроме того, компания планирует оформить найденный при строительстве родник.
В проекте предусмотрены лестничный спуск в парк с придомовой территории ЖК «Ельцовский парк», две смотровые площадки над водой и два моста: железобетонный (сваи для него уже установлены) и деревянный. Все твердые покрытия — асфальтобетон, резиновые покрытия и дорожки из камня — планируют сделать в этом году, выносные террасы и остальное благоустройство — в следующем.
Объем финансирования пока не определен: как рассказал заместитель гендиректора по строительству ГК «Химметалл» Андрей Гузиев, сперва дизайн-проект скорректируют по результатам публичного обсуждения, а затем еще подготовят рабочую документацию для строительства, из которой будет понятна необходимая сумма.
Фото: архитектурная мастерская «Адаптик-А»
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