Арбитражный суд признал законным 40%-ное повышение «мусорного тарифа»

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным повышение тарифов на вывоз мусора на 40% в Новосибирской области.



Департамент по тарифам Новосибирской области в ноябре прошлого года по решению ФАС повысил тариф на вывоз твердых коммунальных отходов почти на 40%. Тогда такой скачок вызвал соответствующую общественную реакцию. Депутаты Законодательного собрания обратились в экс-главе ФАС Игорю Артемьеву с просьбой отменить постановление о повышении тарифов. Прошла серия судебных разбирательств, но о снижении тарифа речи не идет.



«Информация о принятом судебном акте: оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», – говорится в постановлении суда. Резолютивная часть решения суда пока не опубликована.



В Новосибирской области тариф на вывоз мусора увеличился почти на 40%. Согласно прошлогоднему решению, каждый потребитель должен платить больше на 23,47 рубля. В сентябре 2020 года речь шла о поднятии тарифа на вывоз мусора на одну копейку или 0,02%. Новосибирское заксобрание обратилось к руководителю ФАС России с просьбой отменить выданное ранее тарифному департаменту предписание о повышении тарифа на вывоз мусора почти на 40%.



В марте 2021 года судья Арбитражного суда Москвы Владислав Поздняков вынес решение о том, чтобы признать незаконным резкое повышение тарифов на вывоз мусора в Новосибирской области.